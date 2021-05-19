Ощадбанк отсудил доменное имя у российского Сбербанка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск АО "Ощадбанк" в ОАО "Сбербанк" и ОАО "Сбербанк России". Права Сбербанка на доменное имя sberbank.ua защищены окончательно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.
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“Своим решением суд запретил обществу “Сбербанк” незаконно использовать товарный знак “СБЕРБАНК” по свидетельству Украины, владельцем которого является ОАО “Государственный сберегательный банк Украины”... Кроме того, обязано ЧП Олейникова И. В. осуществить переделегирование доменного имени sberbank.ua в пользу АО “Государственный сберегательный банк Украины”, — говорится в сообщении.
Что было раньше
В ноябре 2020 года Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ОАО “Сбербанка России” и оставил в силе решение о признании торговой марки “Сбербанк” собственностью “Ощадбанка”.
Тогда “Ощадбанк” настаивал на незаконности переименования “Сбербанка России” в “Сбербанк” и заявлял о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года. Рассмотрение этого иска было приостановлено до рассмотрения дела, в котором “Сбербанк” пытался признать незаконным регистрацию “Сбербанком” прав на торговую марку “Ощадбанка”.