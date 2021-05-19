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The Guardian

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Ощадбанк відсудив доменне ім'я у російського Сбербанку

Київ • УНН

 • 22012 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов АТ "Ощадбанк" до ПАТ "Сбербанк" і ПАТ "Сбербанк Росії". Права Ощадбанку на доменне ім'я sberbank.ua захищені остаточно. Про це інформує УНН з посиланням на рішення суду.

Ощадбанк відсудив доменне ім'я у російського Сбербанку

Цитата

"Своїм рішенням суд заборонив товариству "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України, володільцем якого є ПАТ "Державний ощадний банк України"... Крім того, зобов’язано ФОП Олєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь АТ "Державний ощадний банк України"", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

В листопаді 2020 року Верховний Суд відхилив касаційну скаргу ПАТ "Сбербанку Росії" і залишив в силі рішення про визнання торговельної марки "Сбербанк" власністю "Ощадбанку".

Тоді "Ощадбанк" наполягав на незаконності перейменування "Сбербанку Росії" в "Сбербанк" і заявляв про порушення прав інтелектуальної власності ще в січні 2016 року. Розгляд цього позову було призупинено до розгляду справи, в якому "Сбербанк" намагався визнати незаконним реєстрацію "Ощадбанком" прав на торговельну марку "ОЩАДБАНК".

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