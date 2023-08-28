Ощадбанк продлит срок действия своих карт до конца 2023 года

Цитата

«В связи с военным положением для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года», - говорится в сообщении.

Детали

Продление происходит автоматически для карт, срок которых заканчивается начиная с февраля 2022 года. В случае окончания срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и тому подобное.

Если новая карта уже перевыпущена, ее можно получить в отделении Ощадбанка, отмечают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Ощадбанк» начнет блокировать карты пенсионеров-переселенцев, которые не пройдут идентификацию