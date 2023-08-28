Ощадбанк продовжить термін дії своїх карток до кінця 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Через військовий стан Ощадбанк продовжив термін дії усіх платіжних карток до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення банку.
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«У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.
Якщо нову картку вже перевипущено, її можна отримати у відділені Ощадбанку, зазначають у відомстві.
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