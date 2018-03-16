"Ощадбанк" окончательно забрал здание "Брокбизнесбанка" за долги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховный Суд окончательно подтвердил приобретение "Ощадбанком" собственности нежилого здания "Брокбизнесбанка" на улице Саксаганского, 115 а из-за невыполнения банком своих обязательств по кредитному договору на сумму 200 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Ощадбанка".
"Учитывая законную и последовательную правовую позицию "Ощадбанка", Верховный Суд принял обоснованное решение в его пользу и поставил точку в этом споре", - говорится в сообщении.
По информации госбанка, в 2013 году нежилое здание на ул. Саксаганского, 115 а было передано в ипотеку "Ощадбанка" обществом с ограниченной ответственностью "Капитал Инвест ЛТД" в обеспечение по кредитному договору, который был заключен между "Ощадбанком" и "Брокбизнесбанком". Бывшие владельцы "Брокбизнесбанка" были также бенефициарами указанной компании.
Поскольку "Брокбизнесбанк" не выполнил свои обязательства по кредитному договору, "Ощадбанк" в течение почти 5 лет пытался удовлетворить свои требования, в том числе за счет этого недвижимого имущества, добавили в госбанке.
В то же время, как отмечается, с целью избежания ответственности ООО "Капитал Инвест ЛТД" и другие лица прибегали к различным мероприятиям: пытались расторгнуть договор в судебном порядке, обжаловали решение собрания о передаче имущества в ипотеку, оспаривали действительность заключенного договора, меняли основания иска и инициировали представления других исков.
Как сообщал УНН, "Ощадбанк" получил в собственность здание "Брокбизнесбанка".