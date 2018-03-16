"Ощадбанк" остаточно забрав будівлю "Брокбізнесбанку" за борги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховний Суд остаточно підтвердив набуття “Ощадбанком” власності нежитлової будівлі “Брокбізнесбанку” на вулиці Саксаганського, 115 а через невиконання банком своїх зобов’язань за кредитним договором на суму 200 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Ощадбанку”.
“Зважаючи на законну та послідовну правову позицію “Ощадбанку”, Верховний Суд ухвалив обґрунтоване рішення на його користь та поставив крапку в цьому спорі”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією держбанку, у 2013 році нежитлову будівлю на вул. Саксаганського, 115 а було передано в іпотеку “Ощадбанку” товариством з обмеженою відповідальністю “Капітал Інвест ЛТД” у забезпечення за кредитним договором, що був укладений між “Ощадбанком” та “Брокбізнесбанком”. Колишні власники “Брокбізнесбанку” були також бенефіціарами зазначеної компанії.
Оскільки “Брокбізнесбанк” не виконав свої зобов’язання за кредитним договором, “Ощадбанк” протягом майже 5 років намагався отримати задоволення своїх вимог, у тому числі за рахунок цього нерухомого майна, додали у держбанку.
У той же час, як зазначається, з метою уникнення відповідальності ТОВ “Капітал Інвест ЛТД” та інші особи вживали різноманітних заходів: намагались розірвати договір у судовому порядку, оскаржували рішення зборів про передачу майна в іпотеку, оскаржували дійсність укладеного договору, змінювали підстави позову та ініціювали подання інших позовів.
Як повідомляв УНН, “Ощадбанк” отримав у власність будівлю “Брокбізнесбанку”.