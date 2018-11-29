"Ощадбанк" допускает арест имущества РФ за границей по "крымскому делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Представители России не принимали участие в заседании Международного арбитражного суда по иску украинского "Ощадбанка" о компенсации убытков из-за аннексии Крыма. При этом в "Ощадбанке" готовы по этому делу отыскивать имущество России за границей и накладывать арест. Об этом в эфире "Крым.Реалии" рассказала заместитель директора департамента реструктуризации и взыскания "Ощадбанка" Ирина Мудрая.
“Российская сторона не принимала участия в заседании, она его игнорировала. Россия не направляла никаких ответов ни на запросы арбитражного трибунала, ни на вызовы в суд для рассмотрения дела”, — рассказала представительница “Ощадбанка”.
Она отметила, что существует вероятность отказа России выполнять решение арбитража. В таком случае, по словам Ирины Мудрой, существует ряд механизмов в международном праве, которые могут заставить Россию выплатить компенсацию.
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“Ощадбанк” рассчитывает на то, что удастся запустить эти механизмы. "Мы будем, как “Нафтогаз”, отыскивать имущество России за границей и накладывать арест. Это не быстрый процесс. Мы понимаем, что это будет растянуто на года, но мы готовимся, анализируем механизмы принудительного исполнения и в ближайшее время начнем исполнять решения арбитража“, — добавила Ирина Мудрая.
Накануне сообщалось, что Арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков украинскому “Ощадбанку”, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны России.
В России заявили, что не признают решение арбитража по иску "Ощадбанка".
27 марта 2017 года в Международном коммерческом арбитражном суде начались слушания по иску “Ощадбанка” против России за утрату активов в Крыму.
"Ощадбанк" является одним из крупнейших украинских банков, который по состоянию на март 2014 года имел крупнейшую банковскую сеть в Автономной Республике Крым, пишет издание.