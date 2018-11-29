"Ощадбанк" допускает арест имущества РФ за границей по "крымскому делу"

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Представители России не принимали участие в заседании Международного арбитражного суда по иску украинского "Ощадбанка" о компенсации убытков из-за аннексии Крыма. При этом в "Ощадбанке" готовы по этому делу отыскивать имущество России за границей и накладывать арест. Об этом в эфире "Крым.Реалии" рассказала заместитель директора департамента реструктуризации и взыскания "Ощадбанка" Ирина Мудрая.