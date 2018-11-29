"Ощадбанк" допускає арешт майна РФ за кордоном у "кримській справі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Представники Росії не брали участі в засіданні Міжнародного арбітражного суду за позовом українського "Ощадбанку" про компенсацію збитків через анексію Криму. При цьому в "Ощадбанку" готові у цій справі відшукувати майно Росії за кордоном і накладати арешт. Про це в ефірі "Крим.Реалії" розповіла заступник директора департаменту реструктуризації і стягнень "Ощадбанку" Ірина Мудра.
"Російська сторона не брала участі в засіданні, вона його ігнорувала. Росія не направляла жодних відповідей ні на запити арбітражного трибуналу, ні на виклики до суду для розгляду справи", - розповіла представниця "Ощадбанку".
Вона зазначила, що існує ймовірність відмови Росії виконувати рішення арбітражу. У такому випадку, за словами Ірини Мудрої, існує низка механізмів у міжнародному праві, які можуть змусити Росію виплатити компенсацію.
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"Ощадбанк" розраховує на те, що вдасться запустити ці механізми. "Ми будемо, як "Нафтогаз", відшукувати майно Росії за кордоном і накладати арешт. Це не швидкий процес. Ми розуміємо, що це буде розтягнуто на роки, але ми готуємося, аналізуємо механізми примусового виконання і найближчим часом почнемо виконувати рішення арбітражу", - додала Ірина Мудра.
Напередодні повідомлялося, що Арбітражний суд у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу про компенсацію збитків українському "Ощадбанку", завданих у результаті анексії Криму з боку Росії.
У Росії заявили, що не визнають рішення арбітражу за позовом "Ощадбанку".
27 березня 2017 року у Міжнародному комерційному арбітражному суді почалися слухання за позовом "Ощадбанку" проти Росії за втрату активів у Криму.
"Ощадбанк" є одним з найбільших українських банків, який станом на березень 2014 року мав найбільшу банківську мережу у Автономній Республіці Крим, пише видання.