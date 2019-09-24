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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57822 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111214 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103062 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110120 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119591 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148250 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148644 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ОСМД привлекли более 600 млн грн на "теплые кредиты"

ОСМД привлекли более 600 млн грн на "теплые кредиты"

Киев  •  УНН

 • 10813 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В этом году по программе "теплые кредиты" ОСМД в Украине привлекли уже более 600 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госэнергоэффективности.

"1823 ОСМД всего привлечено 609,9 млн грн", - говорится в данных агентства за 2019 год.

В частности, за три недели сентября ОСМД привлекли 80,2 млн грн по программе "теплых кредитов".

Участниками программы в целом стали уже 164 тыс. 194 семьи.

"Всего привлечено на энергоэффективные мероприятия 1 млрд 232 млн грн", - добавили в Госэнергоэффективности.

Напомним, украинцам в этом году возместили 290 млн грн за "теплые кредиты".

Как сообщал УНН, в следующем году на "теплые кредиты" в Украине пообещали до 1,2 млрд грн.

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