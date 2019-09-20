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Українцям цього року відшкодували 290 млн грн за "теплі кредити"

Українцям цього року відшкодували 290 млн грн за "теплі кредити"

Київ • УНН

 • 10241 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. У межах програми "теплих кредитів" цього року відшкодовано населенню та ОСББ в Україні вже близько 290 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держенергоефективності.

"Всього у цьому році учасники програми отримали вже близько 290 млн грн компенсацій із держбюджету", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, майже 90 млн грн відшкодовано населенню та ОСББ у межах програми "теплих кредитів" у вересні цього року:

  • понад 50 млн грн – на утеплення індивідуального житла;
  • понад 37 млн грн – для ОСББ;
  • майже 2 млн грн – на твердопаливні котли.

"За весь час дії програми із жовтня 2014 року і по сьогодні уряд надав понад 2,6 млрд грн співфінансування за "теплими кредитами", - додали в Держенергоефективності.

Цього року ОСББ ще мають можливості скористатися програмою через Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та провести комплексну термомодернізацію.

Нагадаємо, українцям наступного року пообіцяли до 1,2 млрд грн на "теплі кредити".

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