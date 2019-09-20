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Украинцам в этом году возместили 290 млн грн за "теплые кредиты"

Украинцам в этом году возместили 290 млн грн за "теплые кредиты"

Киев  •  УНН

 • 10233 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В рамках программы "теплых кредитов" в этом году возмещено населению и ОСМД в Украине уже около 290 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

"Всего в этом году участники программы получили уже около 290 млн грн компенсаций из госбюджета", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, почти 90 млн грн возмещено населению и ОСМД в рамках программы "теплых кредитов" в сентябре этого года:

  • более 50 млн грн - на утепление индивидуального жилья;
  • более 37 млн грн - для ОСМД;
  • почти 2 млн грн - на твердотопливные котлы.

"За все время действия программы с октября 2014 года и по сей день правительство выделило 2,6 млрд грн софинансирования по "теплым кредитам", - добавили в Госэнергоэффективности.

В этом году ОСМД еще имеют возможности воспользоваться программой через Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и провести комплексную термомодернизацию.

Напомним, украинцам в следующем году пообещали до 1,2 млрд грн на "теплые кредиты".

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