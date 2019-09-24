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ОСББ залучили понад 600 млн грн на "теплі кредити"

ОСББ залучили понад 600 млн грн на "теплі кредити"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Цього року за програмою "теплі кредити" ОСББ в Україні залучили вже понад 600 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держенергоефективності.

"1823 ОСББ всього залучено 609,9 млн грн", - йдеться у даних агентства за 2019 рік.

Зокрема, за три тижні вересня ОСББ залучили 80,2 млн грн за програмою "теплих кредитів".

Учасниками програми загалом стали вже 164 тис. 194 родини.

"Всього залучено на енергоефективні заходи 1 млрд 232 млн грн", - додали в Держенергоефективності.

Нагадаємо, українцям цього року відшкодували 290 млн грн за "теплі кредити".

Як повідомляв УНН, наступного року на "теплі кредити" в Україні пообіцяли до 1,2 млрд грн.

Українські Національні Новини

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