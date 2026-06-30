Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"

Наоми Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным образом героини Люси Лю в фильме "Убить Билла" ("Kill Bill"), пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Строгие правила Уимблдона относительно полностью белой одежды не помешали Наоми Осаке сделать очередное модное заявление, выйдя на травяной корт в All England Club в понедельник.

Осака, которая уже не раз привлекала внимание своими креативными нарядами на турнирах Большого шлема, вышла на корт №3 в кимоно с длинными рукавами и замысловатой вышивкой, чтобы сыграть свой матч первого круга против Эльзы Жакмо.

После победы со счетом 6:1, 7:5 Осака сказала, что вдохновение для наряда она почерпнула из фильма Квентина Тарантино.

"Для меня мое японское наследие очень много значит. На Уимблдоне говорят, что нужно носить только белое, и я подумала, что было бы здорово выйти в кимоно, — сказала Осака. — Меня вдохновляет множество разных вещей, и для меня один из любимых фильмов — "Убить Билла". Мне очень нравится персонаж Люси Лю, О-Рен Исии, и она появляется в этом культовом белом кимоно. Я всегда говорю людям, что иногда мне нравится быть похожей на персонажа видеоигры, я не хочу быть собой, когда играю на корте. И я как будто пытаюсь немного воплотить ее образ".

Последнее творение японской теннисистки вызвало восторженную реакцию публики, многие из которых с нетерпением ждали ее выхода, держа телефоны в руках, чтобы сфотографировать его. Одна фанатка выкрикнула: "Вперед, королева!", когда Осака вышла на корт.

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