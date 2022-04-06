Орки применяли все имеющееся оружие для геноцида украинского народа – разведка

Детали

Вблизи населенного пункта Дымер Киевской области спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили колонну росгвардии. По данным разведчиков, оставленные оккупантами в разбитых машинах документы являются очередным свидетельством намерений российских нелюдей убивать народ Украины на уже оккупированных ими территориях.

В частности, военнослужащие росгвардии 748 отдельного батальона оперативного назначения (в / ч 6912, г. Хабаровск) для ”демилитаризации“ и ”денацификации" мирных городков Киевской области везли с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы.

"Братский“ русский народ видимо собирался повторить ”подвиги" гитлеровцев в Бабьем Яре. Добытые документы станут очередными доказательствами военных преступлений россии в международных судах, а трофейное оружие украинские разведчики уже передали в подразделения на востоке и юге Украины”, - отметили в разведке.

Ранее

Как писал УНН, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает признать военные преступления россии в войне против Украины геноцидом украинской нации.