Орки застосовували всю наявну зброю для геноциду українського народу – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. Українські розвідники знайшли у розбитій російській техніці документи, які свідчать про намір окупантів вбивати українських громадян на захоплених землях, пише УНН з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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Поблизу населеного пункту Димер Київської області спецпризначенці ГУР МО України знищили колону росгвардії. За даними розвідників, залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях.
Зокрема, військовослужбовці росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м. Хабаровськ) для “демілітаризації” та “денацифікації” мирних містечок на Київщині везли із собою автоматичну зброю та важкі кулемети.
“Братній” російський народ мабуть збирався повторити “подвиги” гітлерівців в Бабиному Ярі. Здобуті документи стануть черговими доказами воєнних злочинів росії в міжнародних судах, а трофейну зброю українські розвідники вже передали у підрозділи на сході та півдні України”, - зазначили в розвідці.
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Як писав УНН, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує визнати військові злочини росії у війні проти України геноцидом української нації.