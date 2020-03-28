Оргкомитет считает, что Олимпийские игры в Токио стоит провести летом 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио считает, что соревнования стоит провести в период с июня по сентябрь следующего года. Об этом в субботу заявил председатель оргкомитета Йоширо Мори, комментарий которого приводит агентство Kyodo, передает УНН.
“Я считаю, что хорошо бы подумать о периоде с июня по сентябрь. Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем принять какие-то решения по этому вопросу”, — сказал Мори.
Накануне МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года. Губернатор японской столицы Юрико Коикэ сообщила, что соревнования сохранят оригинальное название “Токио-2020”.
Согласно первоначальным планам, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, на них готовились разыграть 339 комплектов медалей. На прошлой неделе в Японию из Греции доставили олимпийский огонь.
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