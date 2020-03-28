Оргкомитет считает, что Олимпийские игры в Токио стоит провести летом 2021 года

КИЕВ. 28 марта. УНН. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио считает, что соревнования стоит провести в период с июня по сентябрь следующего года. Об этом в субботу заявил председатель оргкомитета Йоширо Мори, комментарий которого приводит агентство Kyodo, передает УНН.