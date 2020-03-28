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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73663 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86963 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99832 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96934 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106734 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92628 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131155 просмотра

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Оргкомитет считает, что Олимпийские игры в Токио стоит провести летом 2021 года

Оргкомитет считает, что Олимпийские игры в Токио стоит провести летом 2021 года

Киев  •  УНН

 • 13718 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио считает, что соревнования стоит провести в период с июня по сентябрь следующего года. Об этом в субботу заявил председатель оргкомитета Йоширо Мори, комментарий которого приводит агентство Kyodo, передает УНН.

“Я считаю, что хорошо бы подумать о периоде с июня по сентябрь. Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем принять какие-то решения по этому вопросу”, — сказал Мори.

Накануне МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года. Губернатор японской столицы Юрико Коикэ сообщила, что соревнования сохранят оригинальное название “Токио-2020”.

Согласно первоначальным планам, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, на них готовились разыграть 339 комплектов медалей. На прошлой неделе в Японию из Греции доставили олимпийский огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОК объяснил решение перенести Олимпийские игры

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