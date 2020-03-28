Оргкомітет вважає, що Олімпійські ігри в Токіо варто провести влітку 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Організаційний комітет літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо вважає, що змагання варто провести в період з червня по вересень наступного року. Про це в суботу заявив голова оргкомітету Йоширо Морі, коментар якого наводить агентство Kyodo, передає УНН.
“Я вважаю, що добре було б подумати про період з червня по вересень. Я сподіваюся, що вже наступного тижня ми зможемо прийняти якісь рішення з цього питання”, — сказав Морі.
Напередодні МОК оголосив про перенесення Олімпійських ігор в Токіо на літо 2021 року. Губернатор японської столиці Юріко Коїке повідомила, що змагання збережуть оригінальну назву “Токіо-2020”.
Згідно початковим планам, Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, на них готувалися розіграти 339 комплектів медалей. Минулого тижня в Японію з Греції доставили олімпійський вогонь.
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