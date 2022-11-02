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Организовывали вторжение в Киевскую область: будут судить командиров подразделений армии рф от чеченской республики

Киев • УНН

 • 240664 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине будут судить заместителя начальника управления федеральной службы войск нацгвардии рф по чеченской республике, а также командира 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» за организацию вторжения в Киевскую область. Наказание за это - от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Цитата

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора закончено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты в отношении заместителя начальника управления федеральной службы войск нацгвардии рф по чеченской республике, а также в отношении командира 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" одной из бригад северо-кавказского округа войск нацгвардии рф. Обвиняемым инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года под руководством одного из обвиняемых военные рф из чеченской республики напали и захватили Бородянский психоневрологический интернат. Пациентам и персоналу медучреждения не давали возможности выехать, лишили еды и воды. Возле интерната разместили реактивные системы залпового огня, из которых велись обстрелы близлежащих населенных пунктов и позиций ВСУ. Пациентов и персонал использовали как «живой щит».

Другой обвиняемый, как указано, в течение февраля-марта 2022 года удерживал гражданских лиц в нечеловеческих условиях в подвалах домов в пгт Гостомель Киевской области и использовал их в качестве «живого щита» для прикрытия военных действий против ВСУ.

Специальное досудебное расследование осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Дополнение

В Украине будут судить двух экс-нардепов и псевдопосадовицу "днр". Предатели в начале полномасштабного вторжения вместе с оккупантами пересекли границу Украины и продвигали идеи "идеи русского мира".

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