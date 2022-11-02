Організовували вторгнення на Київщину: судитимуть командирів підрозділів армії рф від чеченської республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні будуть судити заступника начальника управління федеральної служби військ нацгвардії рф по чеченській республіці, а також командира 249-го окремого моторизованого батальйону «Південь» за організацію вторгнення на Київщину. Покарання за це - від восьми до дванадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
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"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти акти стосовно заступника начальника управління федеральної служби військ нацгвардії рф по чеченській республіці, а також стосовно командира 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" однієї з бригад північно-кавказького округу військ нацгвардії рф. Обвинуваченим інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під керівництвом одного з обвинувачуваних військові рф з чеченської республіки напали та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат. Пацієнтам і персоналу медзакладу не давали можливості виїхати, позбавили їжі та води. Біля інтернату розмістили реактивні системи залпового вогню, з яких велися обстріли наближених населених пунктів та позицій ЗСУ. Пацієнтів та персонал використовували як «живий щит».
Інший обвинувачений, як вказано, упродовж лютого-березня 2022 року утримував цивільних осіб у нелюдських умовах в підвалах будинків в смт Гостомель Київської області та використовував їх як «живий щит» для прикриття військових дій проти ЗСУ.
Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Доповнення
В Україні будуть судити двох екснардепів та псевдопосадовицю "днр". Зрадники на початку повномасштабного вторгнення разом з окупантами перетнули кордон України и просували ідеї "идеи русского мира".