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Організовували вторгнення на Київщину: судитимуть командирів підрозділів армії рф від чеченської республіки

Організовували вторгнення на Київщину: судитимуть командирів підрозділів армії рф від чеченської республіки

Київ • УНН

 • 240666 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні будуть судити заступника начальника управління федеральної служби військ нацгвардії рф по чеченській республіці, а також командира 249-го окремого моторизованого батальйону «Південь» за організацію вторгнення на Київщину. Покарання за це - від восьми до дванадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.

Цитата

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти акти стосовно заступника начальника управління федеральної служби військ нацгвардії рф по чеченській республіці, а також стосовно командира 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" однієї з бригад північно-кавказького округу військ нацгвардії рф. Обвинуваченим інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під керівництвом одного з обвинувачуваних військові рф з чеченської республіки напали та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат. Пацієнтам і персоналу медзакладу не давали можливості виїхати, позбавили їжі та води. Біля інтернату розмістили реактивні системи залпового вогню, з яких велися обстріли наближених населених пунктів та позицій ЗСУ. Пацієнтів та персонал використовували як «живий щит».

Інший обвинувачений, як вказано, упродовж лютого-березня 2022 року утримував цивільних осіб у нелюдських умовах в підвалах будинків в смт Гостомель Київської області та використовував їх як «живий щит» для прикриття військових дій проти ЗСУ.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Доповнення

В Україні будуть судити двох екснардепів та псевдопосадовицю "днр". Зрадники на початку повномасштабного вторгнення разом з окупантами перетнули кордон України и просували ідеї "идеи русского мира".

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