Организатору схемы хищения имущества в АРМА сообщили о подозрении: детали

ukru
14:16 • 23204 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 47813 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 72940 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 62515 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108004 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134328 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122536 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135912 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117385 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131680 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 123515 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 126519 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 122895 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 120397 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102213 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 218461 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 249081 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 188164 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 193913 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 229471 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 31146 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102204 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 114535 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122465 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137833 просмотра
Актуальное
Организатору схемы хищения имущества в АРМА сообщили о подозрении: детали

Организатору схемы хищения имущества в АРМА сообщили о подозрении: детали

Киев • УНН

 • 290702 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Организатору схемы хищения имущества в АРМА сообщили о подозрении. Как сообщили в НАБУ, размер причиненного ущерба в четырех эпизодах составляет 485 млн грн, передает УНН.

Детали

Правоохранители получили доказательства того, что разоблаченная в этом году растрата имущества, переданного АРМА, осуществлена организованной преступной группой (ОПГ) в составе четырех человек. 29 декабря ее организатору, владельцу ряда юридических компаний, сообщили о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Поскольку его местонахождение неизвестно, о подозрении лицу сообщили в порядке ст. 135, ст.278 УПК Украины.

Кроме него, о подозрении сообщили еще одному участнику организованной им группы – генеральному директору ГП «СЕТАМ» (занимал должность в период май 2016 г. – февраль 2020 г.), пока – должностное лицо Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины (также подозреваемым в другом уголовном производстве НАБУ и САП) – в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Еще двум участникам ОПГ – председателю АРМА (2016-2019 гг.) и начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА (2018-2020 гг.) – сообщили о подозрении в махинациях с арестованным имуществом АРМА ранее.

Также 29 декабря о подозрении сообщили директору частной компании, подконтрольной организатору ОПГ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

"Таким образом, общее количество установленных участников как самой ОПГ, так и вовлеченных в совершение определенных преступлений ОПГ, составляет 11 человек. Из них пяти сообщили о подозрении в июле 2022 года, еще трем – в октябре", - сообщили в НАБУ.

Добавим

Следствие установило, что организатор ОПГ на протяжении 2017-2018 гг. предложил председателю АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества. Как человек, который на протяжении нескольких лет имел опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, саму АРМУ, ГП «Сетам», организатор был хорошо осведомлен о специфике этого направления деятельности Агентства. Он разработал план, предусматривавший установление контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.

Председатель АРМА принял предложение организатора ОПГ. Среди прочего он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах ОПГ. Одним из них стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в нем могла одержать лишь одна структура – ГП «СЕТАМ», генерального директора которого организатор также привлек в состав ОПГ. Тот мог обеспечить проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам, при которых создать условия для победы заранее определенных юридических лиц.

Директор частной компании оказывал правовую помощь и обеспечивал участие в торгах ГП «Сетам» подконтрольных ОПГ частных обществ для создания видимости конкуренции.

Так, участники ОПГ в составе четырех человек вместе с еще семью установленными участниками схемы в течение 2019 года по меньшей мере четыре раза успешно реализовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости.

А именно:

продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети «Ашан», – реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости;
продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области – занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;
продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен;
продажа зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.
По предварительным оценкам, причиненный ущерб в этих четырех эпизодах составил 426 млн грн. Однако экспертиза уточнила ее размер и сейчас составляет 485 млн грн.

Правоохранители устанавливают других возможных участников ОПГ и исследуют другие случаи их противоправной деятельности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы