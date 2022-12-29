Организатору схемы хищения имущества в АРМА сообщили о подозрении: детали

Детали

Правоохранители получили доказательства того, что разоблаченная в этом году растрата имущества, переданного АРМА, осуществлена организованной преступной группой (ОПГ) в составе четырех человек. 29 декабря ее организатору, владельцу ряда юридических компаний, сообщили о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Поскольку его местонахождение неизвестно, о подозрении лицу сообщили в порядке ст. 135, ст.278 УПК Украины.

Кроме него, о подозрении сообщили еще одному участнику организованной им группы – генеральному директору ГП «СЕТАМ» (занимал должность в период май 2016 г. – февраль 2020 г.), пока – должностное лицо Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины (также подозреваемым в другом уголовном производстве НАБУ и САП) – в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Еще двум участникам ОПГ – председателю АРМА (2016-2019 гг.) и начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА (2018-2020 гг.) – сообщили о подозрении в махинациях с арестованным имуществом АРМА ранее.

Также 29 декабря о подозрении сообщили директору частной компании, подконтрольной организатору ОПГ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

"Таким образом, общее количество установленных участников как самой ОПГ, так и вовлеченных в совершение определенных преступлений ОПГ, составляет 11 человек. Из них пяти сообщили о подозрении в июле 2022 года, еще трем – в октябре", - сообщили в НАБУ.

Добавим

Следствие установило, что организатор ОПГ на протяжении 2017-2018 гг. предложил председателю АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества. Как человек, который на протяжении нескольких лет имел опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, саму АРМУ, ГП «Сетам», организатор был хорошо осведомлен о специфике этого направления деятельности Агентства. Он разработал план, предусматривавший установление контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.

Председатель АРМА принял предложение организатора ОПГ. Среди прочего он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах ОПГ. Одним из них стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в нем могла одержать лишь одна структура – ГП «СЕТАМ», генерального директора которого организатор также привлек в состав ОПГ. Тот мог обеспечить проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам, при которых создать условия для победы заранее определенных юридических лиц.

Директор частной компании оказывал правовую помощь и обеспечивал участие в торгах ГП «Сетам» подконтрольных ОПГ частных обществ для создания видимости конкуренции.

Так, участники ОПГ в составе четырех человек вместе с еще семью установленными участниками схемы в течение 2019 года по меньшей мере четыре раза успешно реализовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости.

А именно:

продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети «Ашан», – реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области – занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;

продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен;

продажа зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

По предварительным оценкам, причиненный ущерб в этих четырех эпизодах составил 426 млн грн. Однако экспертиза уточнила ее размер и сейчас составляет 485 млн грн.

Правоохранители устанавливают других возможных участников ОПГ и исследуют другие случаи их противоправной деятельности.