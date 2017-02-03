Организаторы представили дизайн-презентацию логотипа Евровидения-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Организаторы Евровидения Украина представили дизайн-презентацию логотипа нынешнего Евровидения, которую они разместили на странице в Facebook, передает УНН.
"Евровидение 2017: теперь мы подробнее можем рассмотреть логотип нынешнего Евровидения. Представляем вам дизайн-презентацию! Ценим разнообразие!", - говорится в сообщении.
В видео показана история украшения, которое стало логотипом Евровидения-2017, а также его современная интерпретация.
Как сообщал УНН, выражение "Celebrate Diversity" ("Ценим разнообразие") стал слоганом Евровидение-2017. Он хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье, которое является не только самым древним женской украшением, но и считается оберегом.
Напомним, уже в эту субботу в Киеве пройдет первый отборочный полуфинал национального отбора на Евровидение-2017.