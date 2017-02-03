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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Організатори представили дизайн-презентацію логотипу Євробачення-2017

Київ • УНН

 • 54489 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Організатори Євробачення Україна представили дизайн-презентацію логотипу цьогорічного Євробачення, яку вони розмістили на сторінці у Facebook, передає УНН.

Організатори представили дизайн-презентацію логотипу Євробачення-2017

“Євробачення 2017: тепер ми детальніше можемо роздивитися логотип цьогорічного Євробачення. Представляємо вам дизайн-презентацію! Шануймо розмаїтість!”, - йдеться у повідомленні.

У відео показано історію прикраси, яка стала логотипом Євробачення-2017, а також її сучасну інтерпретацію.

Як повідомляв УНН, вислів “Celebrate Diversity” ("Шануймо розмаїття") став слоганом Євробачення-2017. Він добре доповнює творчий дизайн цьогорічного пісенного конкурсу, в основі якого — традиційне українське намисто, що є не тільки найдавнішою жіночою прикрасою, а й вважається оберегом.

Нагадаємо, вже цієї суботи в Києві пройде перший відбірковий півфінал національного відбору на Євробачення-2017.

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