Організатори представили дизайн-презентацію логотипу Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Організатори Євробачення Україна представили дизайн-презентацію логотипу цьогорічного Євробачення, яку вони розмістили на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Євробачення 2017: тепер ми детальніше можемо роздивитися логотип цьогорічного Євробачення. Представляємо вам дизайн-презентацію! Шануймо розмаїтість!”, - йдеться у повідомленні.
У відео показано історію прикраси, яка стала логотипом Євробачення-2017, а також її сучасну інтерпретацію.
Як повідомляв УНН, вислів “Celebrate Diversity” ("Шануймо розмаїття") став слоганом Євробачення-2017. Він добре доповнює творчий дизайн цьогорічного пісенного конкурсу, в основі якого — традиційне українське намисто, що є не тільки найдавнішою жіночою прикрасою, а й вважається оберегом.
Нагадаємо, вже цієї суботи в Києві пройде перший відбірковий півфінал національного відбору на Євробачення-2017.