Организаторы сообщили программу концертов к Евровидению на Троицкой площади
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На развлекательной локации к Евровидению на Троицкой площади состоятся еще пять концертных программ. Об этом сообщила представитель Киевского национального академического театра оперетты Елена Листопадська, передает УНН.
"Меры будут продолжаться по 14 мая включительно ... Следующие концерты состоятся 7, 9, 10, 12, 14 мая. Концертные будут начинаться в 16:00 и продлятся до 22:00, кроме двух дней, 10 и 12 мая, когда концерты будут начинаться в 19:00 ", - сообщила организатор.
Она отметила, что 10 и 12 мая концертную программу полностью представит Национальная оперетта Украины.
Кроме того, в рамках концертных программ будут представлены популярные украинские вокалисты, рок-группы, детские коллективы, среди которых группы "Тартак" и "Без ограничений".
Посещение локации являются бесплатными.
Как сообщал УНН, сегодня начнет работу Еврогородке на Крещатике.