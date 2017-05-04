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Організатори повідомили програму концертів до Євробачення на Троїцькій площі

Київ • УНН

 • 11786 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. На розважальній локації до Євробачення на Троїцькій площі відбудуться ще п’ять концертних програм. Про це повідомила представник Київського національного академічного театру оперети Олена Листопадська, передає УНН.

Організатори повідомили програму концертів до Євробачення на Троїцькій площі

“Заходи триватимуть по 14 травня включно... Наступні концерти відбудуться 7, 9, 10, 12, 14 травня. Концертні будуть розпочинатися о 16:00 та триватимуть до 22:00, окрім двох днів, 10 і 12 травня, коли концерти починатимуться о 19:00,” — повідомила організатор.

Вона зазначила, що 10 і 12 травня концертну програму повністю представить Національна оперета України.

Крім того, у рамках концертних програм будуть представлені популярні українські вокалісти, рок-гурти, дитячі колективи, серед яких гурти “Тартак” та “Без обмежень”.

Відвідування локації є безкоштовними.

Як повідомляв УНН, сьогодні розпочне роботу Євромістечко на Хрещатику.

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