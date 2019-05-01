Организаторы анонсировали повышение призового фонда "Уимблдона"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Официальный сайт турнира по теннису Большого Шлема "Уимблдона" объявил о повышении призового фонда, передает УНН.
Общая сумма вознаграждений выросла на 11,8 процента и составит 38 млн. Фунтов стерлингов. Победители турнира в одиночном разряде заработают по 2,35 млн. фунтов стерлингов, что на 100 тысяч фунтов стерлингов больше, чем в прошлом году.
В парных женских и мужских соревнований чемпионы получат на 14,2 процента больше призового фонда, а чемпион смешанных пар на 6,2.
Итак, лондонский турнир по общим призовым уступил только US Open-2018, финансовое вознаграждение которого составила рекордные для тенниса 53 млн. Долл.
Кроме того, организаторы заявили об увеличении размера квалификационного розыгрыша женских одиночных игр с 96 до 128, что соответствует размеру квалификационного розыгрыша одиночных игр у мужчин.
Добавим также, "Уимблдон-2019" пройдет с 1 по 14 июля.