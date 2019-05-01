Організатори анонсували підвищення призового фонду "Вімблдону"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Офіційний сайт турніру з тенісу Великого Шолому "Вімблдону" оголосив про підвищення призового фонду, передає УНН.
Загальна сума винагород зросла на 11,8 відсотки та складе 38 млн. фунтів стерлінгів. Переможці турніру в одиночному розряді зароблять по 2,35 млн. фунтів стерлінгів, що на 100 тисяч фунтів стерлінгів більше, ніж в минулому році.
У парних жіночих і чоловічих змагань чемпіони отримають на 14,2 відсотки більше призового фонду, а чемпіон змішаних пар на 6,2.
Отже, лондонський турнір з загальним призовим поступився тільки US Open-2018, фінансова винагорода якого склала рекордні для тенісу 53 млн. дол.
Окрім того, організатори заявили про збільшення розміру кваліфікаційного розіграшу жіночих одиночних ігор з 96 до 128, що відповідає розміру кваліфікаційного розіграшу одиночних ігор у чоловіків.
Додамо також, "Вімблдон-2019" пройде з 1 по 14 липня.