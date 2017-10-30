Организаторам захвата Харьковский ОГА в 2014 году грозит максимальный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сторона обвинения просит суд назначить 8 лет заключения для одного из организаторов захвата здания Харьковской ОГА весной 2014 года и 6 лет - еще 3 подсудимым. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает УНН.
"Прокуратура требует максимальной меры наказания для одного из организаторов тех массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества. Мы настаиваем на 8 годах лишения свободы для одного из организаторов захвата Харьковской ОГА. Еще трем подозреваемым в беспорядках прокуратура просит назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы", - сказал прокурор области Юрий Данильченко.
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По его словам, в ходе судебного заседания прокуратура представила достаточно доказательств вины лиц, находящихся на скамье подсудимых и считаем, что их вина очевидна и доказана.
Данильченко также сообщил, что на сегодняшнем судебном заседании в Киевском районном суде Харькова между сторонами-участниками процесса состоялись дебаты.
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Напомним, 6 апреля 2014 года толпа пророссийских активистов захватила здание облгосадминистрации. Помещение Харьковской ОГА правоохранители освободили уже через день. При освобождении были задержаны 65 человек, которые в то время были внутри, в том числе и нескольких организаторов массовых беспорядков.