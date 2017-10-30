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Організаторам захоплення Харківскьої ОДА у 2014 році загрожує максимальний строк

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сторона обвинувачення просить суд призначити 8 років ув'язнення для одного із організаторів захоплення будівлі Харківської ОДА весню 2014 року та 6 років - ще 3 підсудним. Про це повідомляє пресс-служба Харківської обласної прокуратури, передає УНН.

"Прокуратура вимагає максимальної міри покарання для одного з організаторів тих масових заворушень, що супроводжувалися насильством, погромами, підпалами, знищенням майна. Ми наполягаємо на 8 роках позбавлення волі для одного із організаторів захоплення ХОДА. Ще трьом підозрюваним у заворушеннях прокуратура просить призначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі", - сказав прокурор області Юрій Данильченко.

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За його словами, в ході судового засідання прокуратура представила достатньо доказів провини осіб, які знаходяться на лаві підсудних і вважаємо, що їх провина очевидна та доведена.

Данильченко також повідомив, що на сьогоднішньому судовому засіданні в Київському районному суді Харкова між сторонами-учасницями процессу відбулися дебати.

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Нагадаємо, 6 квітня 2014 року натовп проросійських активістів захопив будівлю Харківської обласної державної адміністрації. Приміщення ХОДА правоохоронці звільнили вже через день. Під час звільнення було затримано 65 осіб, які в той час були всередині, у тому числі і кількох організаторів масових заворушень.

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