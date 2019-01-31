Организатор популярных лотерей выступил за зачистку рынка от нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Украинские правоохранители активизировали борьбу с нелегальными азартными клубами, что скрываются под вывесками лотерей. Свою готовность помочь правоохранителям в противодействии незаконному азарту выразил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
В “М.С.Л.” рассказали, что столичные правоохранители недавно задержали дельцов, которые под видом лотерей организовали сеть игорных заведений в Деснянском районе Киева.
Во время спецоперации были проведены обыски по месту жительства “бизнесменов”. Из помещений игорных заведений “Золотая Подкова” и “Лотерея” изъято черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств, отметили в компании.
“В последнее время похожа информация поступает от правоохранителей из разных областей Украины: разоблачают нелегальные сети, задерживают и наказывают их организаторов.
"М.С.Л." приветствует такие действия правоохранительных органов и готов содействовать в выявлении и прекращении работы любых заведений, проводящих незаконную игровую деятельность”, - заверил оператор государственных лотерей.
В “М.С.Л.” убеждены, что азартные клубы, которые скрываются под вывесками лотерей, дискредитируют законных операторов, наносят ущерб государственному бюджету страны и гражданам.
Работа правоохранителей важна, но этого — недостаточно, считают в компании.
“М.С.Л.” настаивает — в Украине должен быть прозрачный лотерейный бизнес, построенный по европейским стандартам, и призывает соответствующие государственные органы, в частности, Министерство финансов Украины, разработать и утвердить долгожданные лицензионные условия.
Напомним, “М.С.Л.” организует самую популярную в Украине лотерею — “Лото Забаву”.