Організатор популярних лотерей виступив за зачистку ринку від нелегалів

У “М.С.Л.” розповіли, що столичні правоохоронці нещодавно затримали ділків, які під виглядом лотерей організували мережу гральних закладів в Деснянському районі Києва.

Під час спецоперації було проведено обшуки за місцем проживання “бізнесменів”. З приміщень гральних закладів “Золота Підкова” та “Лотерея” вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів, зазначили у компанії.

“Останнім часом схожа інформація надходить від правоохоронців з різних областей України: викривають нелегальні мережі, затримують та карають їх організаторів.

„М.С.Л.“ вітає такі дії правоохоронних органів і готовий сприяти у виявленні та припиненні роботи будь-яких закладів, які проводять незаконну ігрову діяльність”, — запевнив оператор державних лотерей.

У “М.С.Л.” переконані, що азартні клуби, які ховаються під вивісками лотерей, дискредитують законних операторів, завдають шкоди державному бюджету країни і громадянам.

Робота правоохоронців важлива, але цього — недостатньо, вважають у компанії.

“М.С.Л.” наполягає — в Україні має бути прозорий лотерейний бізнес, побудований за європейськими стандартами, та закликає відповідні державні органи, зокрема, Міністерство фінансів України, розробити та затвердити довгоочікувані ліцензійні умови.

Нагадаємо, “М.С.Л.” організовує найпопулярнішу в Україні лотерею — “Лото Забаву”.