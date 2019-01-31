Організатор популярних лотерей виступив за зачистку ринку від нелегалів

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Українські правоохоронці активізували боротьбу із нелегальними азартними клубами, що ховаються під вивісками лотерей. Свою готовність допомогти правоохоронцям у протидії незаконному азарту висловив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.

У “М.С.Л.” розповіли, що столичні правоохоронці нещодавно затримали ділків, які під виглядом лотерей організували мережу гральних закладів в Деснянському районі Києва.

Під час спецоперації було проведено обшуки за місцем проживання “бізнесменів”. З приміщень гральних закладів “Золота Підкова” та “Лотерея” вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів, зазначили у компанії.

“Останнім часом схожа інформація надходить від правоохоронців з різних областей України: викривають нелегальні мережі, затримують та карають їх організаторів.

„М.С.Л.“ вітає такі дії правоохоронних органів і готовий сприяти у виявленні та припиненні роботи будь-яких закладів, які проводять незаконну ігрову діяльність”, — запевнив оператор державних лотерей.

У “М.С.Л.” переконані, що азартні клуби, які ховаються під вивісками лотерей, дискредитують законних операторів, завдають шкоди державному бюджету країни і громадянам.

Робота правоохоронців важлива, але цього — недостатньо, вважають у компанії.

“М.С.Л.” наполягає — в Україні має бути прозорий лотерейний бізнес, побудований за європейськими стандартами, та закликає відповідні державні органи, зокрема, Міністерство фінансів України, розробити та затвердити довгоочікувані ліцензійні умови.

Нагадаємо, “М.С.Л.” організовує найпопулярнішу в Україні лотерею — “Лото Забаву”.

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