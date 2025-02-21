"Орешник" может выдержать температуру Солнца? путин сделал фантастическое заявление

Российские боеголовки "Орешник" могут выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с температурой на поверхности Солнца. Об этом заявил президент рф владимир путин во время Формулы будущих технологий 2025, пишет УНН.

Ну, вот весь мир говорит об "Орешнике", да? А... материалы то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности солнца. Ну, мы же понимаем, да? - сказал Путин.

Напомним

В ноябре 2024 года путин заявил об успешном испытании баллистической ракеты "орешник" средней дальности. Он отметил, что "орешник" - это не модернизация старых советских систем, а создана именно на основе современных, новых разработок. Кроме того, по его словам "орешник" не является стратегическим оружием и отметил, что средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует.