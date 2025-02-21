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05:23 • 10848 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122045 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182364 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146801 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138413 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117137 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107840 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102978 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141532 перегляди

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"Орєшнік" може витримати температуру Сонця? путін зробив фантастичну заяву

"Орєшнік" може витримати температуру Сонця? путін зробив фантастичну заяву

Київ • УНН

 • 24086 перегляди

Президент рф стверджує, що боєголовки "Орєшнік" витримують температуру, як на поверхні Сонця. Раніше він заявляв про відсутність у світі засобів перехоплення цієї ракети.

Російські боєголовки "Орєшнік" можуть витримувати екстремальні температури, порівнянні з температурою на поверхні Сонця. Про це заявив президент рф володимир путін під час Форму майбутніх технологій 2025, пише УНН.

Ну, ось весь світ говорить про "Орєшнік", так? А ... матеріали то які? Температура на цих бойових головках відповідає температурі Сонця, температурі на поверхні сонця. Ну, ми ж розуміємо, так? 

- сказав путін.

Нагадаємо 

У листопаді 2024 року путін заявив про успішне випробування балістичної ракети "орєшнік" середньої дальності. Він зазначив, що "орєшнік" - це не модернізація старих радянських систем, а створена саме на основі сучасних, нових розробок. Крім того, за його словами "орєшнік" не є стратегічною зброєю та зазначив, що засобів протидії такій ракеті, засобів її перехоплення на сьогоднішній день у світі немає, не існує.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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