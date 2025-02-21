"Орєшнік" може витримати температуру Сонця? путін зробив фантастичну заяву

Російські боєголовки "Орєшнік" можуть витримувати екстремальні температури, порівнянні з температурою на поверхні Сонця. Про це заявив президент рф володимир путін під час Форму майбутніх технологій 2025, пише УНН.

Ну, ось весь світ говорить про "Орєшнік", так? А ... матеріали то які? Температура на цих бойових головках відповідає температурі Сонця, температурі на поверхні сонця. Ну, ми ж розуміємо, так? - сказав путін.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року путін заявив про успішне випробування балістичної ракети "орєшнік" середньої дальності. Він зазначив, що "орєшнік" - це не модернізація старих радянських систем, а створена саме на основі сучасних, нових розробок. Крім того, за його словами "орєшнік" не є стратегічною зброєю та зазначив, що засобів протидії такій ракеті, засобів її перехоплення на сьогоднішній день у світі немає, не існує.