ОРДЛО требует освободить более 700 человек, совершивших преступления против Украины - И.Геращенко

"Так же пока нет компромисса по нашим предложениям по освобождению 57 других заложников, содержание которых подтвердили ОРДЛО. Они требуют освободить более 700 человек (с каждым заседанием все больше), совершивших преступления против Украины, в том числе тяжелые (в этом списке есть убийцы и те, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе, зато причастны к терактам в Одессе или Харькове)", - сообщила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, ОРДЛО отказало украинской гуманитарной подгруппе освободить тяжелобольных и пожилых людей.