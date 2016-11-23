ОРДЛО вимагає звільнити понад 700 осіб, які здійснили злочини проти України - І.Геращенко

“Так само поки що немає компромісу по нашим пропозиціям щодо звільнення 57 інших заручників, утримання яких підтвердили ОРДЛО. Вони вимагають звільнити більше 700 людей (з кожним засіданням все більше), що здійснили злочини проти України, в тому числі важкі (в цьому списку є вбивці і ті, хто не має жодного відношення до конфлікту на Донбасі, натомість причетні до терактів в Одесі чи Харкові)”, — повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, ОРДЛО відмовило українській гуманітарній підгрупі звільнити важкохворих і літніх людей.