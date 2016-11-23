ОРДЛО вимагає звільнити понад 700 осіб, які здійснили злочини проти України - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час засідання у Мінську представники ОРДЛО вимагали від української гуманітарної групи звільнити понад 700 осіб, які здійснили злочини проти України, при чому навіть тих, хто не причетний до конфлікту на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
“Так само поки що немає компромісу по нашим пропозиціям щодо звільнення 57 інших заручників, утримання яких підтвердили ОРДЛО. Вони вимагають звільнити більше 700 людей (з кожним засіданням все більше), що здійснили злочини проти України, в тому числі важкі (в цьому списку є вбивці і ті, хто не має жодного відношення до конфлікту на Донбасі, натомість причетні до терактів в Одесі чи Харкові)”, — повідомила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, ОРДЛО відмовило українській гуманітарній підгрупі звільнити важкохворих і літніх людей.