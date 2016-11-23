ОРДЛО отказали украинской гуманитарной подгруппе освободить тяжелобольных и пожилых людей - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская гуманитарная подгруппа в Минске пыталась договориться с представителями ОРДЛО об освобождении нескольких тяжелобольных и пожилых людей, но получила категорический отказ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Украинская сторона сделала конкретное предложение для освобождения нескольких тяжелобольных и пожилых людей, в частности, религиоведа и историка И.Козловского, у него значительно ухудшилось здоровье. К сожалению, получили категорический отказ от представителей ОРДЛО", - сообщила И.Геращенко.
Как сообщал УНН, П.Климкин надеется на прогресс по доступу Красного Креста к заложникам на Донбассе.