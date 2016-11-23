ОРДЛО отказали украинской гуманитарной подгруппе освободить тяжелобольных и пожилых людей - И.Геращенко

"Украинская сторона сделала конкретное предложение для освобождения нескольких тяжелобольных и пожилых людей, в частности, религиоведа и историка И.Козловского, у него значительно ухудшилось здоровье. К сожалению, получили категорический отказ от представителей ОРДЛО", - сообщила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, П.Климкин надеется на прогресс по доступу Красного Креста к заложникам на Донбассе.