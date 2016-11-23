В ОРДЛО відмовили українській гуманітарній підгрупі звільнити важкохворих і літніх людей - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Українська гуманітарна підгрупа у Мінську намагалася домовитися з представниками ОРДЛО про звільнення кількох важкохворих і літніх людей, але отримала категоричну відмову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Українська сторона зробила конкретну пропозицію для звільнення кількох важкохворих і літніх людей, зокрема, релігієзнавця і історика І.Козловського, в нього значно погіршилося здоров’я. На жаль, отримали категоричну відмову від представників ОРДЛО",- повідомила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін сподівається на прогрес щодо доступу Червоного Хреста до заручників на Донбасі.