В ОРДЛО відмовили українській гуманітарній підгрупі звільнити важкохворих і літніх людей - І.Геращенко

"Українська сторона зробила конкретну пропозицію для звільнення кількох важкохворих і літніх людей, зокрема, релігієзнавця і історика І.Козловського, в нього значно погіршилося здоров’я. На жаль, отримали категоричну відмову від представників ОРДЛО",- повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін сподівається на прогрес щодо доступу Червоного Хреста до заручників на Донбасі.