Орбан едет к Макрону перед саммитом ЕС: СМИ сообщают, Париж видит возможность убедить Будапешт по вступлению Украины
Премьер-министр Венгрии Орбан встретится с президентом Макроном в Париже.
Пограничники за сутки задерживают на границе по 20-25 беглецов - Демченко
Украинские пограничники ежедневно задерживают в среднем 20-25 нарушителей за незаконное пересечение границы, причем в последнее время количество таких попыток уменьшилось, что частично объясняется погодными условиями.
россияне убили волонтера в Херсоне в Международный день волонтера
В Международный день волонтера российский обстрел в Херсоне унес жизнь волонтера.
В Госпогранслужбе не исключают, что блокирование словацкой границы может снова возобновиться
Блокада словацко-украинской границы словацкими перевозчиками была снята, но не исключается вероятность ее возобновления.
В Болгарии обеспокоены высоким уровнем экспорта товаров двойного назначения в РФ
Болгария активно сотрудничает с ЕС, чтобы ограничить экспорт товаров двойного назначения в Россию, поскольку официальные лица уверены, что они используются в военных целях. Рассматриваются новые механизмы применения санкций.
В Одессе разоблачили новую "схему": мужчины получали бронь на стратегически важных фирмах для выезда за границу
Одесская полиция задержала организатора схемы, которая позволяла мужчинам призывного возраста выезжать из Украины путем фиктивного трудоустройства в ключевых частных фирмах. По меньшей мере 5 мужчин выехали по этой схеме. Стоимость фиктивного трудоустройства с последующим выездом за границу составляла 4500 долларов США.
Румыния не импортировала украинскую сельхозпродукцию последние полгода - СМИ
Румыния остановила импорт украинской сельскохозяйственной продукции, включая ключевые культуры, в течение последних шести месяцев из-за чрезвычайного указа, требующего получения разрешения на импорт от экономических операторов, зарегистрированных в Румынии.
Правоохранители расследуют законность выезда нардепа Борта за границу
Правоохранительные органы расследуют законность выезда народного депутата Виталия Борта за границу. Начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога.
Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился - Politico
По данным Politico, западное ограничение цены на российскую нефть в значительной степени провалилось.
В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил реформы и потребности в финансировании до 2024 года со Всемирным банком, который уже мобилизовал для Украины более 14 миллиардов долларов. Всемирный банк продолжает поддерживать Украину, включая новый проект INSPIRE на сумму 1,2 миллиарда долларов на социальные выплаты.