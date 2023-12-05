Орбан едет к Макрону перед саммитом ЕС: СМИ сообщают, Париж видит возможность убедить Будапешт по вступлению Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится в четверг с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, сообщил руководитель его пресс-службы, накануне саммита ЕС, на котором переговоры о присоединении Украины к блоку и финансовой помощи Киеву, как ожидается, встретят сопротивление от Орбана, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает Politico со ссылкой на чиновника в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы найти компромисс, поскольку Париж считает, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины, По словам чиновника, Орбан "повышал ставки" в игре, чтобы получить больше денег ЕС. "Это чисто тактически... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь согласия", - указал он.

Дополнение

Орбан на днях потребовал, чтобы саммит лидеров не принимал никаких решений о предоставлении Украине зеленого света для переговоров о членстве и принятия бюджетного плана, который включает 50 миллиардов евро на экономическую поддержку Украины.

Орбан, который поддерживал связи с москвой даже несмотря на то, что ЕС ввел санкции против рф из-за ее войны в Украине, расходится в позиции с Еврокомиссией, отмечает издание.

Любое решение о переговорах о вступлении требует единодушной поддержки лидеров ЕС.