Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом
OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit
Обновление военных данных: в МВД рассказали, нужна ли справка о несудимости
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"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске
Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова
Шмыгаль хочет видеть программы для энергонезависимости громад, побуждает местные власти "активно включаться"
Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"
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17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается тяжелым. О том, что Фицо борется за свою жизнь, отметил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он также назвал нападавшего Юрая Цинтулу «левым активистом», проигнорировав, что это ошибка перевода.
OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit
OpenAI подписала соглашение с Reddit об использовании данных сайта для обучения ИИ-моделей, при этом генеральный директор OpenAI Сэм Альтман владеет значительным пакетом акций Reddit.
Обновление военных данных: в МВД рассказали, нужна ли справка о несудимости
Министерство внутренних дел Украины заявило, что справка о несудимости не нужна для обновления военно-учетных данных.
Нафтогаз должен выйти на добычу до 15 млрд кубов газа в 2024 году, уже запустил 93 новые скважины - Шмыгаль
В 2023 году Нафтогаз запустил 86 новых скважин и должен выйти на добычу около 15 миллиардов кубометров газа в 2024 году, чтобы повысить энергетическую независимость и устойчивость Украины.
"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске
17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в новороссийске, туапсе в рф и временно оккупированном Севастополе в Крыму.
Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова
Кабинет Министров уволил Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны и назначил его первым заместителем министра обороны, а также назначил Александра Балануцу заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Шмыгаль хочет видеть программы для энергонезависимости громад, побуждает местные власти "активно включаться"
Правительство поручает Министерству инфраструктуры и Фонду энергоэффективности совместно с местными властями разработать программы, которые обеспечат минимальную энергонезависимость для общин и многоквартирных домов.
Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"
Главы комитетов по иностранным делам США, ЕС, Украины и других стран осудили противоречивый грузинский закон об "иностранных агентах", заявив, что он подрывает демократию и противоречит цели Грузии по западной интеграции.
ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева: что известно
ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца телеканала Ukraine World News Виталия Кропачева по подозрению в нанесении государству ущерба на сумму более 2 миллиардов гривен из-за махинаций в угольной отрасли.
Более 1,5 млрд грн выделили на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС
На реконструкцию Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области из государственного бюджета было выделено более 1,5 миллиарда гривен с целью эффективного и быстрого завершения работ.