Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил серьезные ранения во время покушения, "находится между жизнью и смертью". Глава венгерского правительства также назвал писателя Юрая Цинтулу, которого обвиняют в попытке убийства Фицо, - левым активистом, хотя СМИ отмечают, что "левый" является ошибкой Google-перевода города Левице, где жил нападающий. Об этом передает УНН со ссылкой на Spravy Pravda и Der Standard.

Детали

По словам его венгерского коллеги Виктора Орбана. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил серьезные ранения в результате покушения, находится на грани между жизнью и смертью.

Мы молимся за премьер-министра - сказал Орбан в интервью венгерскому общественному радио в пятницу, 17 мая.

По состоянию на сейчас известно, что 59-летний премьер-министр Словакии все еще находится в реанимации университетской больницы в Банской Быстрице после пятичасовой операции.

Орбан также заявил, что в Европе стало более опасно, напомнив о террористических атаках.

Я помню, когда в Сербии застрелили бывшего премьер-министра Зорана Джинджича. Эта часть Европы считалась опасным регионом. Тогда все были шокированы и напуганы. Сейчас Европа дошла до того, что уровень насилия возрос. Никто не должен удивляться - подчеркнул Орбан в связи с покушением на Фицо.

При этом Орбан повторил, что Словакия под руководством Фицо "перешла в лагерь мира".

В то же время премьер-министр Венгрии сделал заявления относительно Юрая Цинтулы, которого обвиняют в попытке убийства словацкого премьер-министра. Он, по словам Орбана, - "бесспорно, был прогрессивным, левым и провоенным".

Покушение на словацкого премьер-министра совершил левый активист - отметил премьер-министр Венгрии.

Впоследствии ряд независимых венгерских новостных порталов отметили, что эпитет "левый" приписали Цинтуле в нескольких иностранных СМИ из-за ошибки в переводе.

Путаница возникла из-за того, что упоминание о писателе Юрая Цинтулу из города Левице веб-переводчик интерпретировал как "левый писатель Юрай Цинтула".

В проверенном нами неправильном переводе Google Translate переводит слово "Левицкий" как "левый" на венгерском, английском и немецком языках - пишет новостной сервер 24.hu.

Журналисты напоминают, что Цинтула распространял антиромские заявления, поддерживал экстремистскую военизированную организацию, что совсем не похоже на левого активиста.

Напомним,

Избранный президент Словакии Питер Пеллегрини сообщил, что, но смог поговорить с раненым премьер-министром Робертом Фицо. Президент заявил, что Фицо чудом избежал смерти.