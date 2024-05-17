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Орбан закликав молитися за Фіцо та назвав нападника на словацького прем’єра "лівим активістом"

Орбан закликав молитися за Фіцо та назвав нападника на словацького прем’єра "лівим активістом"

Київ • УНН

 • 17237 перегляди

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо залишається важким. Про те, що Фіцо бореться за своє життя, зазначив глава уряду Угорщини Віктор Орбан. Він також назвав нападника Юрая Цинтулу "лівим активістом", проігнорувавши, що це помилка перекладу.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан зауважив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який отримав серйозні поранення під час замаху, "перебуває між життям і смертю". Глава угорського уряду також назвав письменника Юрая Цінтулу, якого звинувачують у спробі вбивства Фіцо, - лівим активістом, хоча ЗМІ наголошують, що "лівий" є помилкою Google-перекладу міста Левіце, де мешкав нападник. Про це передає УНН із посиланням на Spravy Pravda та Der Standard.

Деталі

За словами його угорського колеги Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який отримав серйозні поранення в результаті замаху, перебуває на межі між життям і смертю.

Ми молимося за прем'єр-міністра

- сказав Орбан в інтерв'ю угорському громадському радіо в п'ятницю, 17 травня.

Станом на зараз відомо, що 59-річний прем'єр-міністр Словаччини все ще перебуває в реанімації університетської лікарні в Банській Бистриці після п'ятигодинної операції.

Орбан також заявив, що в Європі стало більш небезпечно, нагадавши про терористичні атаки.

Я пам'ятаю, коли в Сербії застрелили колишнього прем'єр-міністра Зорана Джинджича. Ця частина Європи вважалася небезпечним регіоном. Тоді всі були шоковані і налякані. Зараз Європа дійшла до того, що рівень насильства зріс. Ніхто не повинен дивуватися

- підкреслив Орбан у зв'язку з замахом на Фіцо. 

При цьому Орбан повторив, що Словаччина під керівництвом Фіцо "перейшла в табір миру".

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Водночас прем'єр-міністр Угорщини зробив заяви щодо Юрая Цінтули якого звинувачують у спробі вбивства словацького прем'єр-міністра. Він, за словами Орбана - "безперечно, був прогресивним, лівим і провоєнним".

Замах на словацького прем’єр-міністра здійснив лівий активіст

- зазначив прем'єр-міністр Угорщини.

Згодом низка незалежних угорських новинних порталів зазначили, що епітет "лівий" приписали Цінтулі в кількох іноземних ЗМІ через помилку в перекладі.

Плутанина виникла через те, що згадку про письменника Юрая Цінтулу з міста Левіце веб-перекладач інтерпретував як "лівий письменник Юрай Цінтула".

У перевіреному нами неправильному перекладі Google Translate перекладає слово "Левіцький" як "лівий" угорською, англійською та німецькою мовами

- пише новинний сервер 24.hu.

Журналісти нагадують, що Цінтула поширював антиромські заяви, підтримував екстремістську воєнізовану організацію, що зовсім не схоже на лівого активіста.

Нагадаємо

Обраний президент Словаччини Пітер Пеллегріні повідомив, що, але зміг поговорити з пораненим прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Президент заявив, що Фіцо дивом уникнув смерті.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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