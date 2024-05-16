Обраний президент Словаччини поговорив з пораненим Фіцо
Київ • УНН
Новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні поспілкувався з пораненим прем'єр-міністром Робертом Фіцо, який вижив після замаху, і побажав йому якнайшвидшого одужання.
Обраний президент Словаччини Пітер Пеллегріні повідомив, що, але зміг поговорити з пораненим прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Президент заявив, що Фіцо дивом уникнув смерті. Про це повідомляє Aktuality, повідомляє УНН.
Це була дуже особиста розмова. Ми знаємо один одного понад двадцять років, тому це зрозуміло. Він дуже втомився і перебував у тяжкому стані зі здоров'ям. Ми говорили про те, як я радий, що він вижив, і що я бажаю йому якнайшвидшого одужання,
Деталі
Він побажав прем'єр-міністру Фіцо чимало сил.
Після короткого візиту до Роберта Фіцо я повинен констатувати, що стан його здоров'я, як і раніше, залишається серйозним,
Пеллегріні закликав громадян до співробітництва та взаєморозуміння, щоб не допустити ескалації напруженості.
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід16.05.24, 12:35 • 487069 переглядiв
"Політична ненависть чи незгода з політикою партії, чи людини призвела до замаху на вбивство. Прем'єр-міністр дивом уникнув смерті. Достатньо було того, щоб вогнепальні поранення були в іншому місці на кілька сантиметрів, і сьогодні нам довелося б говорити про інші речі", - заявив Пеллегріні.
Він також закликав громадян відмовитись від насильства.