Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо

Избранный президент Словакии Питер Пеллегрини сообщил, что, но смог поговорить с раненым премьер-министром Робертом Фицо. Президент заявил, что Фицо чудом избежал смерти. Об этом сообщает Aktuality, сообщает УНН.

Это был очень личный разговор. Мы знаем друг друга более двадцати лет, поэтому это понятно. Он очень устал и находился в тяжелом состоянии со здоровьем. Мы говорили о том, как я рад, что он выжил, и что я желаю ему скорейшего выздоровления, - рассказал Пеллегрини.

Детали

Он пожелал премьер-министру Фицо много сил.

После короткого визита к Роберту Фицо я должен констатировать, что состояние его здоровья по-прежнему остается серьезным, - заявил Пеллегрини после короткого визита к премьер-министру.

Пеллегрини призвал граждан к сотрудничеству и взаимопониманию, чтобы не допустить эскалации напряженности.

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"Политическая ненависть или несогласие с политикой партии, или человека привела к покушению на убийство. Премьер-министр чудом избежал смерти. Достаточно было того, чтобы огнестрельные ранения были в другом месте на несколько сантиметров, и сегодня нам пришлось бы говорить о других вещах", - заявил Пеллегрини.

Он также призвал граждан отказаться от насилия.