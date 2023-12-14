Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом ЕС встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Встреча перед саммитом ЕС с Шарлем Мишелем, Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Урсулой фон дер Ляйен. Расширение является процессом, основанным на заслугах. Нет исключений! - написал Орбан.

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Дополнение

13 декабря Орбан заявил, что блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку это не отвечает интересам его страны.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получила первый неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий об "окне возможности" на саммите ЕС.