Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен
Киев • УНН
Накануне саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил процесс расширения с высшим руководством ЕС, заверив, что нет никаких исключений для вступления на основе заслуг.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом ЕС встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.
Встреча перед саммитом ЕС с Шарлем Мишелем, Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Урсулой фон дер Ляйен. Расширение является процессом, основанным на заслугах. Нет исключений!
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Дополнение
13 декабря Орбан заявил, что блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку это не отвечает интересам его страны.
Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получила первый неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий об "окне возможности" на саммите ЕС.
Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен
Накануне саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил процесс расширения с высшим руководством ЕС, заверив, что нет никаких исключений для вступления на основе заслуг.
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