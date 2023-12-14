Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  77716 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  86082 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  103337 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  102392 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  107542 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  108074 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  110670 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
  •  97149 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  134160 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147676 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  136656 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127126 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122657 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122493 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  123977 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  122484 просмотра
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  110324 просмотра
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

  •  109502 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  107178 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  101062 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
orban-pered-sammitom-yes-vstretilsya-s-mishelem-sholtsem-makronom-i-fon-der-lyaien

Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 11:53  •  22866 просмотра

Read in English

Накануне саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил процесс расширения с высшим руководством ЕС, заверив, что нет никаких исключений для вступления на основе заслуг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом ЕС встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Встреча перед саммитом ЕС с Шарлем Мишелем, Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Урсулой фон дер Ляйен. Расширение является процессом, основанным на заслугах. Нет исключений!

- написал Орбан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Дополнение

13 декабря Орбан заявил, что блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку это не отвечает интересам его страны.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что  Украина получила первый неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий об "окне возможности" на саммите ЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Орбан перед самітом ЄС зустрівся з Мішелем, Шольцем, Макроном та фон дер Ляйєн
Orbán meets with Michel, Scholz, Macron and von der Leyen before EU summit
Новости по теме

Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен

Накануне саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил процесс расширения с высшим руководством ЕС, заверив, что нет никаких исключений для вступления на основе заслуг.

Политика •   •  22866 просмотра
Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен

Орбан отбрасывает связь между деньгами ЕС для Венгрии и вопросами по Украине

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что нет никакой связи между выделением Венгрии 10,2 млрд евро от ЕС и финансированием Украины или переговорами о членстве в ЕС. Он предложил искать финансирование для Украины вне бюджета ЕС.

Политика •   •  22530 просмотра
Орбан отбрасывает связь между деньгами ЕС для Венгрии и вопросами по Украине

Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя

Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о разработке инновационного истребителя-невидимки.

Новости Мира •   •  17319 просмотра
Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксперты КНИИСЭ исследуют изъятые частные коллекции, в том числе Виктора Медведчука, для установления их культурной ценности и подлинности в рамках уголовного производства.

Криминал и ЧП •   •  77716 просмотра
Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

"Такой необходимости нет": путин о новой волне мобилизации в рф

путин заявляет, что россии не нужна новая мобилизация.

Новости Мира •   •  20112 просмотра
"Такой необходимости нет": путин о новой волне мобилизации в рф

Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф

Российские обстрелы в Херсоне ранили пожилую женщину, нанесли материальный ущерб и привели к перебоям с электроснабжением. Атаки осуществлялись с использованием БПЛА и ракет, сообщается о дополнительных жертвах в близлежащем регионе.

Война •   •  27786 просмотра
Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части, считает Николай Бабенко из Ассоциации "Мясной промышленности".

Политика •   •  86082 просмотра
Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

В Крыму прогремел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолет

В Красногвардейском районе оккупированного Крыма прогремел мощный взрыв, после чего в воздухе появился российский вертолет.

Война •   •  22338 просмотра
В Крыму прогремел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолет

Замораживание войны в Украине может угрожать нападением рф на страны НАТО - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Кулеба предупреждает, что прекращение огня в Украине может позволить россии подготовиться к более жестокой будущей атаке, что потенциально угрожает соседям Украины и странам НАТО.

Война •   •  25804 просмотра
Замораживание войны в Украине может угрожать нападением рф на страны НАТО - Кулеба

путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"

Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.

Война •   •  26461 просмотра
путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"