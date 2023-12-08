Орбан на фоне требований по Украине заявил о "ясной позиции" перед саммитом ЕС: СМИ пишут, Макрон не смог его убедить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что имел "замечательную" встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже и что позиция Будапешта накануне саммита ЕС "ясна", на фоне сопротивления Венгрии поддерживать важные решения по Украине, пишет УНН.

Вчера имел прекрасную встречу с президентом Эммануэлем Макроном в Париже. Позиция Венгрии ясна в преддверии декабрьского заседания Совета ЕС - написал Орбан в соцсети X.

Напомним

Орбан на днях выступил с требованием, чтобы на саммите ЕС в декабре не принимали никаких решений о начале переговоров с Украиной о членстве и принятия изменений в бюджет, которые включают 50 миллиардов евро на экономическую поддержку Украины.

Глава правительства Венгрии, который поддерживал связи с москвой даже несмотря на то, что ЕС ввел санкции против рф из-за ее войны в Украине, как отмечает Reuters, расходится в позиции с Еврокомиссией.

В интервью изданию Le Point во время визита в Париж Орбан в очередной раз отметил коррумпированность Украины и выступил против начала переговоров о ее вступлении в ЕС.

Как сообщает Le Point, Эммануэль Макрон не убедил Виктора Орбана снять блокировку во время ужина, который состоялся 7 декабря вечером в Париже.

"Принимая премьер-министра Венгрии в четверг, Эммануэль Макрон не смог разблокировать некоторые тупиковые ситуации, в которых оказался ЕС... Виктор Орбан сохранил свои позиции ввиду заседания Евросовета 14 и 15 декабря. 27 (стран ЕС) планируют решить острые вопросы: финансовую поддержку Украины на следующие годы и конкретизацию даты начала переговоров о вступлении. В этих двух пунктах Виктор Орбан остается категоричным: нет!" - указало издание.