Опубликован закон о прекращении Договора о дружбе с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией опубликовали на сайте газеты Верховной Рады "Голос Украины" 11 декабря, передает УНН.
"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 года в г.Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998 года", - говорится в тексте закона.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией накануне подписал Президент Петр Порошенко. Верховная Рада приняла его 6 декабря.