Опубліковано закон про припинення Договору про дружбу з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією опублікували на сайті газети Верховної Ради "Голос України" 11 грудня, передає УНН.
"Припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, учиненого 31 травня 1997 року в м.Києві та ратифікованого Верховною Радою України 14 січня 1998 року", - йдеться у тексті закону.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, закон про припинення Договору про дружбу з Росією напередодні підписав Президент Петро Порошенко. Верховна Рада ухвалила його 6 грудня.