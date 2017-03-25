Оппозиция попыталась провести запрещенный марш в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Несколько сотен активистов, которые не смогли попасть на площадь перед Академией наук в Минске, попытались провести “Марш рассерженных белорусов” в другом месте. Демонстранты стали двигаться по проспекту Независимости в сторону центра, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Участники акции держали национальные бело-красно-белые флаги и скандировали “Живет Беларусь!” и “Позор!”.
В районе площади Якуба Коласа путь колонне преградили спецназовцы милиции, впоследствии начались массовые задержания.
Среди задержанных — сопредседатель оргкомитета по созданию партии “Белорусская христианская демократия” Денис Садовский, активист движения “За свободу” Юрий Мелешкевич, правозащитница Ольга Николайчик и несколько журналистов.
Также были задержаны по меньшей мере четверо граждан Беларуси, которые постоянно живут в Киеве и занимаются правозащитной деятельностью.
Как сообщал УНН, силовики препятствовали сбору участников “Марша рассерженных белорусов” в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.
Напомним, акции протеста, приуроченные ко Дню Воли, проходят сегодня во многих городах Беларуси. В отличие от акций в Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске, минский “Марш рассерженных белорусов” не был разрешен властями.
День Воли посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Приуроченные к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о “тунеядствое”.