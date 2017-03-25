Опозиція спробувала провести заборонений марш у Мінську

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Кількасот активістів, які не змогли потрапити на площу перед Академією наук у Мінську, спробували провести “Марш розсерджених білорусів” в іншому місці. Демонстранти стали рухатися проспектом Незалежності в бік центру, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Учасники акції тримали національні біло-червоно-білі прапори та скандували “Живе Білорусь!” і “Ганьба!”.

У районі площі Якуба Коласа шлях колоні перегородили спецпризначенці міліції, згодом розпочалися масові затримання.

Серед затриманих — співголова оргкомітету зі створення партії “Білоруська християнська демократія” Денис Садовський, активіст руху “За свободу” Юрій Мелешкевич, правозахисниця Ольга Ніколайчик і декілька журналістів.

Також були затримані щонайменше четверо громадян Білорусі, які постійно живуть у Києві та займаються правозахисною діяльністю.

Як повідомляв УНН, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.

Нагадаємо, протестні акції, приурочені до Дня Волі, проходять сьогодні в багатьох містах Білорусі. На відміну від акцій у Бресті, Гродно, Гомелі та Вітебську, мінський “Марш розсерджених білорусів” не був дозволений владою.

День Волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.

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