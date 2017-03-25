Опозиція спробувала провести заборонений марш у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кількасот активістів, які не змогли потрапити на площу перед Академією наук у Мінську, спробували провести “Марш розсерджених білорусів” в іншому місці. Демонстранти стали рухатися проспектом Незалежності в бік центру, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Учасники акції тримали національні біло-червоно-білі прапори та скандували “Живе Білорусь!” і “Ганьба!”.
У районі площі Якуба Коласа шлях колоні перегородили спецпризначенці міліції, згодом розпочалися масові затримання.
Серед затриманих — співголова оргкомітету зі створення партії “Білоруська християнська демократія” Денис Садовський, активіст руху “За свободу” Юрій Мелешкевич, правозахисниця Ольга Ніколайчик і декілька журналістів.
Також були затримані щонайменше четверо громадян Білорусі, які постійно живуть у Києві та займаються правозахисною діяльністю.
Як повідомляв УНН, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.
Нагадаємо, протестні акції, приурочені до Дня Волі, проходять сьогодні в багатьох містах Білорусі. На відміну від акцій у Бресті, Гродно, Гомелі та Вітебську, мінський “Марш розсерджених білорусів” не був дозволений владою.
День Волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.