Опрос: около 20% учеников разговаривают во время перемены на русском, более 60% учителей – на украинском

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Украине 17% учеников во время перемены разговаривают на русском. 94% учителей проводят обучение на украинском языке, однако только 63% используют государственный язык на переменах. О таких результатах опроса использования государственного языка участниками образовательного процесса во время брифинга сообщил председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак, передает УНН.