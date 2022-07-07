Опрос: около 20% учеников разговаривают во время перемены на русском, более 60% учителей – на украинском
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Украине 17% учеников во время перемены разговаривают на русском. 94% учителей проводят обучение на украинском языке, однако только 63% используют государственный язык на переменах. О таких результатах опроса использования государственного языка участниками образовательного процесса во время брифинга сообщил председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак, передает УНН.
Цитата
"11% учеников говорят на русском языке между собой во время урока, 17% во время перерыва. За пределами учебного заведения среди респондентов доминирующим остается украинский язык. Среди учителей – 86%, среди родителей - 78%, среди учеников – 62%", - сообщил Гурак.
Детали
Опросы показали, что 94% учителей проводят уроки на украинском языке и только 63% используют государственный язык во время перерывов.
"Мы уже неоднократно замечали, что учителя часто ведут уроки на украинском, но на перерывах говорят на русском", - сказал Гурак.
По его словам, образовательная среда является средой использования государственного языка, вне школы ситуация несколько отличается – многие ученики говорят на русском.
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"Отдельно было проведено исследование восприятия языкового контента в интернете – 59% респондентов одинаково воспринимают информацию на украинском и русском языках, 34% - лучше воспринимают государственный язык, 6% опрошенных воспринимают информацию на русском", - рассказал Гурак.
В Государственной службе качества образования Украины отмечают, что в государстве остается высоким влияние русскоязычной среды – много контента в интернете на русском.
"Нам необходимо совершенствовать изучение государственного языка, внедрять курсовую подготовку и другие занятия. Однако сейчас есть тенденция, когда все больше участников образовательного процесса переходят на использование украинского языка во всех сферах жизни", - сказал Гурак.
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Добавим
Опрос провела Государственная служба качества образования Украины совместно с уполномоченным по защите государственного языка. Исследование по использованию государственного языка участниками образовательного процесса было проведено через онлайн-анкетирование, где приняли участие родители, ученики и учителя. Участие приняли практически все школы на всех территориях, кроме Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Почти 15% лиц, принявших участие в опросе, это лица, которые являются внутренне перемещенными.
В общей сложности почти 58 228 участников приняли участие в этом исследовании, из которых 35 977 родителей, из них 10 015 ВПЛ. Учеников/учениц – 16 384 , из них ВПЛ - 4 704. Учителей - 5867, из них ВПЛ - 687.