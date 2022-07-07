Опитування: майже 20% учнів розмовляють на перерві російською, понад 60% вчителів – українською

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"11% учнів розмовляють російською мовою між собою під час уроку, 17% під час перерви. Поза межами закладу освіти серед респондентів домінуючою залишається українська мова. Серед вчителів – 86%, серед батьків -78%, серед учнів – 62%", - повідомив Гурак.

Деталі

Опитування засвідчили, що 94% вчителів проводять уроки українською мовою і лише 63% використовують державну мову і під час перерв.

"Ми вже неодноразово помічали, що вчителі часто ведуть уроки українською, але на перервах говорять російською", - сказав Гурак.

За його словами, освітнє середовище є осередком використання державної мови, поза школою ситуація дещо різниться – багато учнів говорять російською.

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"Окремо було проведено дослідження сприйняття мовного контенту в інтернеті – 59% респондентів однаково сприймають інформацію українською і російською мовами, 34% - краще сприймають державну мову, 6% опитаних сприймають інформацію російською", - розповів Гурак.

В Державній службі якості освіти України наголошують, що в державі залишається високим вплив російськомовного середовища – багато контенту в інтернеті російською.

"Нам необхідно вдосконалювати вивчення державної мови, впроваджувати курсову підготовку та інші заняття. Однак, наразі є тенденція, коли все більше учасників освітнього процесу переходять на використання української мови в усіх сферах життя", - сказав Гурак.

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Додамо

Опитування провела Державна служба якості освіти України спільно з уповноваженим із захисту державної мови. Дослідження щодо використання державної мови учасниками освітнього процесу було проведено через онлайн-анкетування де взяли участь батьки, учні та вчителі. Участь взяли практично всі школи на всіх територіях, окрім Луганської, Донецької і Херсонської областей. Майже 15% осіб, які взяли участь в опитуванні – це особи, які є внутрішньо переміщеними.

Загалом майже 58 228 учасників взяли участь в цьому дослідженні, з яких 35 977 батьків, з них 10 015 ВПО. Учнів/учениць – 16 384 , з них ВПО - 4 704. Учителів - 5867, з них ВПО - 687.