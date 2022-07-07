Понад 80% батьків та учнів вважають рідною українську мову, серед вчителів - близько 90% - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. В Україні близько 90% вчителів, 82% батьків та учнів вважають рідною мовою українську і використовують її у всіх сферах життя. Такі результати опитування повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Якщо подивитися на вибір мови спілкування, то переважна більшість респондентів, а саме 89% вчителів, 82% батьків та дітей зазначили, що вважають рідною мовою саме українську і використовують її у всіх сферах життя, а саме спілкування в родинному колі, в навчальній діяльності, в культурній практиці тощо», - розповів Гурак.
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За його словами, разом з тим, майже 20% батьків та учнів не вважають українську мову рідною.
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«19% учнів/учениць, з числа внутрішньо переміщених осіб, розмовляють виключно українською, 29% спілкуються українською і російською в однаковій мірі, а 10% переважно російською мовою», - сказав Гурак.
За його словами, що стосується вчителів, то згідно з опитуванням, 94% проводять уроки виключно українською мовою, 82% використовують навчальні матеріали при підготовці до уроку, 73% розмовляють під час уроку українською мовою, 63% розмовляють під час перерви українською мовою.
«11% учнів розмовляють російською мовою між собою під час уроку, 17% під час перерви. Поза межами закладу освіти серед респондентів домінуючою залишається українська мова. Серед вчителів – 86%, серед батьків -78%, серед учнів – 62%», - повідомив Гурак.
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Довідково
Опитування провели Державна служба якості освіти України спільно з Уповноваженим із захисту державної мови. Дослідження щодо використання державної мови учасниками освітнього процесу було проведено через онлайн-анкетування, де взяли участь батьки, учні та вчителі. Участь взяли практично всі школи на всіх територіях, окрім Луганської, Донецької і Херсонської областей. Майже 15% осіб, які взяли участь в опитуванні – це особи, які є внутрішньо переміщеними.
Загалом майже 58 228 учасників взяли участь в цьому дослідженні, з яких 35 977 батьків, з них 10 015 ВПО. Учнів/учениць – 16 384 , з них ВПО - 4 704. Учителів - 5867, з них ВПО - 687.